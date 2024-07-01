Е-довірчі послуги та е-ідентифікація: Уряд затвердив чіткі вимоги до надання послуг — Finance.ua

Е-довірчі послуги та е-ідентифікація: Уряд затвердив чіткі вимоги до надання послуг
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Відтепер надавачі послуг е-ідентифікації та кваліфіковані надавачі е-довірчих послуг матимуть чіткі вимоги до надання послуг, до своїх працівників, а також вимоги з безпеки та захисту інформації.
Також ухвалені зміни:
- пришвидшать підтвердження даних користувачів за допомогою реєстрів для надання та отримання послуг,
- дозволять реєструвати користувачів засобів електронної ідентифікації;
- створять умови для отримання засобів е-ідентифікації з відповідними рівнями довіри;
- актуалізують перелік гармонізованих стандартів.
Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Міністерства цифрової трансформації України у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.
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