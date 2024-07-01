Е-довірчі послуги та е-ідентифікація: Уряд затвердив чіткі вимоги до надання послуг — Finance.ua

Е-довірчі послуги та е-ідентифікація: Уряд затвердив чіткі вимоги до надання послуг Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Е-довірчі послуги та е-ідентифікація: Уряд затвердив чіткі вимоги до надання послуг

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відтепер надавачі послуг е-ідентифікації та кваліфіковані надавачі е-довірчих послуг матимуть чіткі вимоги до надання послуг, до своїх працівників, а також вимоги з безпеки та захисту інформації.

Також ухвалені зміни:

пришвидшать підтвердження даних користувачів за допомогою реєстрів для надання та отримання послуг,

дозволять реєструвати користувачів засобів електронної ідентифікації;

створять умови для отримання засобів е-ідентифікації з відповідними рівнями довіри;

актуалізують перелік гармонізованих стандартів.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Міністерства цифрової трансформації України у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.

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