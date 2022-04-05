Дві третини українців зазнали втрат через війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Дві третини українців зазнали втрат через війну

Вчора 21:06Особисті фінанси
205
Дві третини українців зазнали втрат через війнуДві третини українців зазнали втрат через війну, freepik.com
Станом на кінець березня 66% громадян України вже зазнали втрат від війни.
Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.
Як показують результати опитування, тільки 37% українців, що працювали станом на початок війни, отримують заробітну плату за березень в повному обсязі. Ще 29% отримають заробітну плату частково, а 26% не отримають взагалі. Серед працівників приватного сектора: 31% отримають заробітну плату частково, а ще 31% не отримають взагалі.
Інфографіка: Info Sapiens Інфографіка: Info Sapiens
Більшість українців кажуть, що без зарплати їх доходів вистачить на 1-3 місяці: 14% — тільки на березень, 25% — на березень і квітень, 21% — на 3 місяці.
Інфографіка: Info Sapiens Інфографіка: Info Sapiens
Разом з тим, позитивною тенденцією є те, що 20% тих, хто переривав роботу або навчання через війну, зараз їх відновили. Лише третина не переставали працювати або вчитись через війну. Знову ж таки в приватному секторі ситуація гірша, ніж в державному: лише 25% не переставали працювати, а 54% перестали.
З тих, хто працював або вчився в останні 4 тижні, 40% сказали, що працювали гірше або менше, ніж до війни, але 15% навпаки стали працювати більше.
Загалом частка безробітних в українській робочій силі зросла з 9% в лютому до 27% в березні.
Відповідно, 83% українців вважають, що зараз краще заощаджувати гроші, і тільки 11% — що зараз краще витрачати більше грошей (наприклад, на запаси або великі покупки).
Загалом 66% громадян зазнали втрат від війни: зокрема, 43% зазначили зменшення або повну втрату доходу, 28% — втрату роботу, 18% — роз’єднання сім’ї, 8% — втрату або руйнування дому або майна, 7% — не надання належної медичної допомоги, 6% — втрату життя або здоров’я членів сім’ї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.