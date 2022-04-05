Дві третини українців зазнали втрат через війну — Finance.ua

Дві третини українців зазнали втрат через війну

Вчора 21:06 — Особисті фінанси

Дві третини українців зазнали втрат через війну, freepik.com

Станом на кінець березня 66% громадян України вже зазнали втрат від війни.

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

Як показують результати опитування, тільки 37% українців, що працювали станом на початок війни, отримують заробітну плату за березень в повному обсязі. Ще 29% отримають заробітну плату частково, а 26% не отримають взагалі. Серед працівників приватного сектора: 31% отримають заробітну плату частково, а ще 31% не отримають взагалі.

Інфографіка: Info Sapiens

Більшість українців кажуть, що без зарплати їх доходів вистачить на 1-3 місяці: 14% — тільки на березень, 25% — на березень і квітень, 21% — на 3 місяці.

Інфографіка: Info Sapiens

Разом з тим, позитивною тенденцією є те, що 20% тих, хто переривав роботу або навчання через війну, зараз їх відновили. Лише третина не переставали працювати або вчитись через війну. Знову ж таки в приватному секторі ситуація гірша, ніж в державному: лише 25% не переставали працювати, а 54% перестали.

З тих, хто працював або вчився в останні 4 тижні, 40% сказали, що працювали гірше або менше, ніж до війни, але 15% навпаки стали працювати більше.

Загалом частка безробітних в українській робочій силі зросла з 9% в лютому до 27% в березні.

Відповідно, 83% українців вважають, що зараз краще заощаджувати гроші, і тільки 11% — що зараз краще витрачати більше грошей (наприклад, на запаси або великі покупки).

Загалом 66% громадян зазнали втрат від війни: зокрема, 43% зазначили зменшення або повну втрату доходу, 28% — втрату роботу, 18% — роз’єднання сім’ї, 8% — втрату або руйнування дому або майна, 7% — не надання належної медичної допомоги, 6% — втрату життя або здоров’я членів сім’ї.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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