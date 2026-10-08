ДТП можна оформити у Дії без поліції: як це зробити

Після невеликої ДТП водіям тепер не обов’язково заповнювати паперовий Європротокол. Повний цикл оформлення можна пройти у застосунку Дія: дані про водіїв, автомобілі та страхові поліси застосунок підтягує з реєстрів автоматично, а готовий документ передає до МТСБУ та страхових компаній.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Хто може оформити Європротокол у Дії

Європротокол можна оформити, якщо:

у ДТП беруть участь лише два автомобілі без причепів;

обидва автомобілі перебувають на місці ДТП;

немає загиблих чи травмованих;

пошкоджені лише автомобілі, інше майно не постраждало;

обидва водії мають чинні поліси ОСЦПВ;

водії не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та під впливом ліків, які можуть знижувати увагу або швидкість реакції;

водії дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Вимоги до водіїв

Оформити Європротокол можуть водії, які одночасно мають у Дії:

Верифікований РНОКПП;

Цифровий паспорт — ID-картку, закордонний або посвідку;

Посвідчення водія;

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ — як власник або належний користувач;

Діючий поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.

Хіба ваше авто не заслуговує на найкраще? Знаходьте оптимальні пропозиції автоцивілки завдяки сервісу від Finance.ua. 🚗

Якщо в іншого водія немає Дії з верифікованими документами, можна оформити паперовий Європротокол. Якщо учасники не погоджуються щодо обставин ДТП, необхідно викликати поліцію за номерами 112 або 102.

Як оформити ДТП у Дії

Для початку потрібно оновити застосунок і перейти Сервіси → Водієві → Європротокол.

Далі необхідно перевірити дані, які Дія автоматично підтягне з державних реєстрів та реєстру МТСБУ. Після цього учасники вносять інформацію про ДТП і додають фото пошкоджених автомобілів.

Другий водій підтверджує свою участь через QR-код або сповіщення в Дії. Після цього обидва учасники підписують документ за допомогою Дія.Підпису.

Читайте також ДТП у країнах ЄС: куди телефонувати і що робити

Після підписання Дія автоматично передає Європротокол до МТСБУ, а звідти дані надходять до страхових компаній. Після оформлення можна стежити за статусом документа та звернутися до своєї страхової компанії для подальших інструкцій.