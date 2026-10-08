ДТП можна оформити у Дії без поліції: як це зробити
Хто може оформити Європротокол у Дії
- у ДТП беруть участь лише два автомобілі без причепів;
- обидва автомобілі перебувають на місці ДТП;
- немає загиблих чи травмованих;
- пошкоджені лише автомобілі, інше майно не постраждало;
- обидва водії мають чинні поліси ОСЦПВ;
- водії не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та під впливом ліків, які можуть знижувати увагу або швидкість реакції;
- водії дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Вимоги до водіїв
- Верифікований РНОКПП;
- Цифровий паспорт — ID-картку, закордонний або посвідку;
- Посвідчення водія;
- Свідоцтво про реєстрацію ТЗ — як власник або належний користувач;
- Діючий поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.
Як оформити ДТП у Дії
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