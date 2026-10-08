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ДТП можна оформити у Дії без поліції: як це зробити

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ДТП можна оформити у Дії без поліції: як це зробити
ДТП можна оформити у Дії без поліції: як це зробити
Після невеликої ДТП водіям тепер не обов’язково заповнювати паперовий Європротокол. Повний цикл оформлення можна пройти у застосунку Дія: дані про водіїв, автомобілі та страхові поліси застосунок підтягує з реєстрів автоматично, а готовий документ передає до МТСБУ та страхових компаній.
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Хто може оформити Європротокол у Дії

Європротокол можна оформити, якщо:
  • у ДТП беруть участь лише два автомобілі без причепів;
  • обидва автомобілі перебувають на місці ДТП;
  • немає загиблих чи травмованих;
  • пошкоджені лише автомобілі, інше майно не постраждало;
  • обидва водії мають чинні поліси ОСЦПВ;
  • водії не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та під впливом ліків, які можуть знижувати увагу або швидкість реакції;
  • водії дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Вимоги до водіїв

Оформити Європротокол можуть водії, які одночасно мають у Дії:
  • Верифікований РНОКПП;
  • Цифровий паспорт — ID-картку, закордонний або посвідку;
  • Посвідчення водія;
  • Свідоцтво про реєстрацію ТЗ — як власник або належний користувач;
  • Діючий поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.
Якщо в іншого водія немає Дії з верифікованими документами, можна оформити паперовий Європротокол. Якщо учасники не погоджуються щодо обставин ДТП, необхідно викликати поліцію за номерами 112 або 102.

Як оформити ДТП у Дії

Для початку потрібно оновити застосунок і перейти Сервіси → Водієві → Європротокол.
Далі необхідно перевірити дані, які Дія автоматично підтягне з державних реєстрів та реєстру МТСБУ. Після цього учасники вносять інформацію про ДТП і додають фото пошкоджених автомобілів.
Другий водій підтверджує свою участь через QR-код або сповіщення в Дії. Після цього обидва учасники підписують документ за допомогою Дія.Підпису.
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Після підписання Дія автоматично передає Європротокол до МТСБУ, а звідти дані надходять до страхових компаній. Після оформлення можна стежити за статусом документа та звернутися до своєї страхової компанії для подальших інструкцій.
Оформлення Європротоколу без виклику поліції також означає, що посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Патрульна поліціяАвто
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