ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі — Finance.ua

ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі Сьогодні 17:39 — Енергетика

ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі

Спекотна погода та зниження водопілля сприяють тому, що в енергосистемі почав зростати дефіцит електроенергії.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Громадського радіо».

Читайте також Як уникнути електричного перевантаження у квартирі

«Раніше дефіцит був менший, ніж зараз. Останні 3 дні досить спекотно. Багато вмикається кондиціонерів і росте попит на електроенергію. З іншого боку розмір імпорту, який може залучити країна, він не збільшився, він однаковий», — сказав він.

Сахарук пояснив, що раніше за більш комфортної температури імпорту вистачало для балансування енергосистеми, але вже зараз такої можливості немає.Також він додав, що на збільшення дефіциту впливає зниження водопілля.

«Зараз кількість води меншає і тому можливості балансувати систему, в тому числі, за рахунок збільшеної генерації на гідроелектростанціях стає менше», — пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Він нагадав, що основна причина дефіциту — значна руйнація генеруючих потужностей масованими ракетними атаками. Внаслідок весняних обстрілів було пошкоджено або втрачено майже 8 ГВт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.