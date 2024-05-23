ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі — Finance.ua
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ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі

Енергетика
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ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі
Спекотна погода та зниження водопілля сприяють тому, що в енергосистемі почав зростати дефіцит електроенергії.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі «Громадського радіо».
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«Раніше дефіцит був менший, ніж зараз. Останні 3 дні досить спекотно. Багато вмикається кондиціонерів і росте попит на електроенергію. З іншого боку розмір імпорту, який може залучити країна, він не збільшився, він однаковий», — сказав він.
Сахарук пояснив, що раніше за більш комфортної температури імпорту вистачало для балансування енергосистеми, але вже зараз такої можливості немає.Також він додав, що на збільшення дефіциту впливає зниження водопілля.

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«Зараз кількість води меншає і тому можливості балансувати систему, в тому числі, за рахунок збільшеної генерації на гідроелектростанціях стає менше», — пояснив виконавчий директор ДТЕК.
Він нагадав, що основна причина дефіциту — значна руйнація генеруючих потужностей масованими ракетними атаками. Внаслідок весняних обстрілів було пошкоджено або втрачено майже 8 ГВт.
За матеріалами:
РБК-Україна
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