Дрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia під час падіння — Finance.ua
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Дрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia під час падіння

Фондовий ринок
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Дрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia під час падіння
Дрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia під час падіння
Роздрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia в понеділок після того, як побоювання щодо дешевої моделі штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek позбавили компанію 17% акцій, або 593 мільярди доларів від її ринкової вартості.
Про це пише Reuters.
Дані Vanda Research показують, що роздрібні покупки акцій Nvidia в понеділок склали $562,2 млн, що є найбільшою сумою за весь час спостережень, починаючи з 2014 року.
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Роздрібні інвестори постійно купували акції Nvidia протягом останніх кількох років. За останній квартал вони придбали акцій на суму близько 7,3 мільярда доларів, згідно з даними нью-йоркської фірми, що займається дослідженням та аналізом ринку. Однак це майже вдвічі менше, ніж пік квартальних покупок, зафіксований у вересні 2024 року.
Нагадаємо, китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, у понеділок обвалив світові акції технологічних компаній. ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок обігнав конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безплатним додатком, доступним в Apple App Store у США.

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У вівторок світові акції технологічних компаній дещо відновили рівновагу, але залишаються вразливими після того, як розгром, спричинений появою дешевої китайської моделі штучного інтелекту, змусив інвесторів поставити під сумнів захмарну оцінку і домінування лідерів штучного інтелекту.
Акції технологічних компаній США значно впали під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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