Дозволить накладати нові санкції: в Євросоюзі прийняли закон для захисту країн-членів — Finance.ua

Дозволить накладати нові санкції: в Євросоюзі прийняли закон для захисту країн-членів Сьогодні 12:45 — Світ

Дозволить накладати нові санкції: в Євросоюзі прийняли закон для захисту країн-членів

Законодавці дозволили Європейському Союзу вживати відповідних заходів у відповідь на економічний тиск третій країн на держав-членів ЄС.

Про це повідомляє Reuters

Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав закон, який дозволяє вжити заходів у відповідь проти країн, які чинять економічний тиск на країни ЄС. Ця пропозиція спрямована на зниження геополітичної напруженості в торгівлі.

У доповіді ЄС про інструмент проти тиску (ACI) йдеться про те, що адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа, Китай і Туреччина використовували торгівлю як політичний інструмент.

Згідно з новим законом, уряди ЄС мали б голосувати за те, чи є економічні заходи третьої країни примусом.

Третю країну можна попросити відшкодувати будь-яку завдану шкоду. Якщо діалог не вдасться, блок може накласти обмеження, такі як підвищення імпортних тарифів або обмеження доступу до державних тендерів Євросоюзу, і весь процес займе до року.

Нагадаємо, в 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоб стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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