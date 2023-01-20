«Дотримуватися курсу»: Голова ЄЦБ розповіла про власну монетарну мантру — Finance.ua
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«Дотримуватися курсу»: Голова ЄЦБ розповіла про власну монетарну мантру

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«Дотримуватися курсу»: Голова ЄЦБ розповіла про власну монетарну мантру
«Дотримуватися курсу»: Голова ЄЦБ розповіла про власну монетарну мантру
Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що політики не повинні опускати руки у боротьбі з інфляцією, навіть якщо стрибок цін, здається, сягнув свого піку.
«Ми також повинні продовжувати курс стійкості, який ми спостерігали у 2022 році. Дотримуйтесь курсу» — це моя мантра для цілей монетарної політики"— сказала Лагард на дискусії в останній день Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Що буде зі ставками

Лагард та деякі її колеги з ЄЦБ заперечують припущення про те, що темпи підвищення процентних ставок слід уповільнити. У той час як загальна інфляція знову впала до однозначного числа, зростання базових цін досягло рекорду в грудні. Однак економіка виявилася досить стійкою, попри зростання ставок.
Член керуючої ради ЄЦБ Клаас Нот у Давосі заявив, що вартість запозичень все одно збільшиться більш ніж на пів пункту. А його французький колега Франсуа Віллеруа де Гало каже, що ставки повинні сягнути піку до літа,після чого вони залишатимуться на цьому рівні протягом деякого часу.
Лагард попередила, що надмірні та нецільові державні витрати на захист домогосподарств і підприємств від енергетичної кризи можуть спонукати ЄЦБ до подальших дій, якщо це «розпалює» інфляцію.
«Я сподіваюся, що у 2023 році фіскальна політика не працюватиме антициклічно до монетарної політики. Нас не потрібно змушувати робити більше, ніж необхідно», — сказала вона.
Нагадаємо, всі головні меседжі зі Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

Давос-2023: найголовніше (новина оновлюється)

За матеріалами:
bloomberg.com
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