Дослідження: 55% європейців володіють криптовалютами — Finance.ua

Дослідження: 55% європейців володіють криптовалютами

Вчора 19:45 — Фінтех і Картки

Дослідження: 55% європейців володіють криптовалютами

Міжнародним агентством маркетингових досліджень Kantar на замовлення криптовалютної біржі BitMEX було проведено опитування. За результатами дослідження виявлено, що 55% респондентів із Європи заявили про наявність доходів від інвестицій у цифрові активи.

Метою опитування було визначення тенденцій та поінформованості спільноти про web3, а також необхідність кращого розуміння поточних потреб інвесторів. Було опитано 3 тисячі учасників, що живуть у Європі, Азії та Латинській Америці.

Згідно з результатами, 3 з 5 європейців хоча б частково зберігають свої заощадження в криптовалютах. Аналітики зазначили, що 70% цієї групи вважають головною метою примноження сімейного бюджету.

Заключна частина звіту свідчить, що дохід 60% європейських респондентів збільшився на 50% по відношенню до початкового вкладу.

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