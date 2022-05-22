Дослідження: 55% європейців володіють криптовалютами — Finance.ua

Дослідження: 55% європейців володіють криптовалютами
Міжнародним агентством маркетингових досліджень Kantar на замовлення криптовалютної біржі BitMEX було проведено опитування. За результатами дослідження виявлено, що 55% респондентів із Європи заявили про наявність доходів від інвестицій у цифрові активи.
Метою опитування було визначення тенденцій та поінформованості спільноти про web3, а також необхідність кращого розуміння поточних потреб інвесторів. Було опитано 3 тисячі учасників, що живуть у Європі, Азії та Латинській Америці.