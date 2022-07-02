Документ про оцінку землі можна буде отримати в автоматичному режимі — Finance.ua

Документ про оцінку землі можна буде отримати в автоматичному режимі
Уряд ухвалив рішення, яке збільшить прозорість і ефективність функціонування ринку землі. Послугу отримання документа про нормативну оцінку землі буде запроваджено повністю в автоматичному режимі й електронній формі.
Про це 1 липня повідомивпрем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Документ надаватиметься з використанням QR-коду без участі чиновників. Все прозоро і швидко, без корупції та зловживань», — зазначив він.
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Шмигаль нагадав, що рівно рік тому в Україні було запроваджено ринок землі.
«Люди отримали можливість продавати і купувати землю, запускати власне господарство, інвестувати у розвиток. За цей час було укладено понад 100 тисяч угод. Повномасштабна війна поставила ринок землі на паузу, але не зупинила його. Наприкінці травня ми відновили роботу кадастрів і реєстрів, і за цей місяць було укладено майже три тисячі нових угод», — наголосив прем’єр.
За його словами, роль ринку землі й аграрного сектору у відновленні економіки після війни складно переоцінити.
«Це буде один із стовпів нової економіки України, але його основою стане не експорт сировини, а глибинна переробка на території нашої держави», — наголосив Шмигаль.
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