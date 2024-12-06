Доходи росії від нафти падають другий місяць поспіль — Bloomberg — Finance.ua
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Доходи росії від нафти падають другий місяць поспіль — Bloomberg

Енергетика
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Доходи рф від продажу нафти упали, порівняно з попереднім роком, уже другий місяць поспіль. Це викликано нижчими цінами на національну сиру нафту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як пише видання, російські податки, пов’язані з нафтою, є основним джерелом фінансування війни росії проти України. Вони принесли країні минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.
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Спад відбувся після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході.
Міністерство фінансів росії розрахувало рівень податку за місяць на основі ціни 64,72 долари за барель Urals — суттєво нижчий, ніж рік тому — 81,69 доларів.
За підрахунками Bloomberg, загальні надходження від нафти і газу в листопаді впали майже на 17%.
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Зменшення доходів від нафти може дещо обмежити здатність Кремля фінансувати війну в Україні. Однак росія планує збільшувати витрати на національну оборону та внутрішню безпеку у 2025 році. Загальні витрати досягнуть історичного максимуму — понад 13 трлн рублів.
Як заявили у Центробанку, росію влаштовують теперішні ціни на нафту, але падіння нижче 60 доларів за барель може «створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків».
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