Чехія перестала отримувати нафту трубопроводом «Дружба» — Finance.ua
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Чехія перестала отримувати нафту трубопроводом «Дружба»

Енергетика
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Чехія перестала отримувати нафту трубопроводом «Дружба»
Чехія перестала отримувати нафту трубопроводом «Дружба»
Нафта з російського трубопроводу «Дружба» перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек.
«По трубопроводу „Дружба“ нафта на цей момент до нас не надходить», — написав міністр і додав, що причина невідома.
Водночас він запевнив, що загрози, що нафти не вистачить для потреб домогосподарств і компаній, немає. Нафтопереробні заводи в Чехії добре підготовлені до цієї ситуації, і ми маємо потужну систему державного матеріального резерву, зазначив політик.
Влчек наголосив, що поставки по італійському трубопроводу TAL стабільно тривають, і зазначив, що рішення інвестувати в цей маршрут було вірним.
«Однак ми будемо реагувати на ситуацію превентивно, тому я сьогодні пропоную уряду погодити позику нафти з державного матеріального резерву для компанії „Unipetrol“, яка буде використана у разі, якщо поставки не будуть відновлені», — написав він.
За матеріалами:
Укрінформ
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