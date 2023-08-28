До кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління держави, — «Нафтогаз»
Найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».
Про це повідомив очільник НАКу Олексій Чернишов в інтервʼю «Економічній правді».
За його словами, наразі «Нафтогаз» уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.
«Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року», — запевнив Олексій Чернишов.
Він також додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу «Нафтогаз» вимагає інвестицій для своєї роботи.
Раніше «Нафтогаз» скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.
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