До кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління держави, — «Нафтогаз» Сьогодні 20:20 — Енергетика

До кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління держави, — «Нафтогаз»

Найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомив очільник НАКу Олексій Чернишов в інтервʼю «Економічній правді».

За його словами, наразі «Нафтогаз» уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.

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«Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року», — запевнив Олексій Чернишов.

Він також додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу «Нафтогаз» вимагає інвестицій для своєї роботи.

Раніше «Нафтогаз» скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.

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