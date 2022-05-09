Для ЗСУ через «Дію» вже зібрали 300 мільйонів гривень — Finance.ua

Для ЗСУ через «Дію» вже зібрали 300 мільйонів гривень
На потреби Збройних сил України через застосунок «Дія» зібрали 300 млн грн.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм.
«Кожного дня ви допомагаєте ЗСУ в «Дії»: розповідаєте про ворогів та донатите гроші. Разом ми вже зібрали 300 мільйонів гривень у фонд «Повернись живим», — зазначив він.
За інформацією очільника Мінцифри, на зібрані кошти українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки, квадрокоптери і деталі до квадрокоптерів, генератори, тепловізійну та нічну оптику, металошукачі та багато іншого.
«Кожного дня наші герої наближають перемогу, а кожна ваша гривня допомагає їм у цьому! Разом ми — сила», — наголосив Федоров.
Нагадаємо, уряд запускає сайт u24.gov.ua. Це платформа для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24. Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Для підсилення обороноздатності й першочергових заходів із відновлення звільнених територій Україна залучатиме благодійні кошти на підтримку нашої держави в межах проєкту United24.
Уряд затвердив порядок накопичення та витрат коштів, що надходять до України як благодійна допомога. Документ чітко визначає, які рахунки є офіційними та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти. Уся інформація про це буде публічною та прозорою.