Для ЗСУ через «Дію» вже зібрали 300 мільйонів гривень — Finance.ua
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Для ЗСУ через «Дію» вже зібрали 300 мільйонів гривень

Вчора 10:12Казна та Політика
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Для ЗСУ через «Дію» вже зібрали 300 мільйонів гривеньДля ЗСУ через «Дію» вже зібрали 300 мільйонів гривень
На потреби Збройних сил України через застосунок «Дія» зібрали 300 млн грн.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм.
«Кожного дня ви допомагаєте ЗСУ в «Дії»: розповідаєте про ворогів та донатите гроші. Разом ми вже зібрали 300 мільйонів гривень у фонд «Повернись живим», — зазначив він.
За інформацією очільника Мінцифри, на зібрані кошти українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки, квадрокоптери і деталі до квадрокоптерів, генератори, тепловізійну та нічну оптику, металошукачі та багато іншого.
«Кожного дня наші герої наближають перемогу, а кожна ваша гривня допомагає їм у цьому! Разом ми — сила», — наголосив Федоров.
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Нагадаємо, уряд запускає сайт u24.gov.ua. Це платформа для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24. Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Для підсилення обороноздатності й першочергових заходів із відновлення звільнених територій Україна залучатиме благодійні кошти на підтримку нашої держави в межах проєкту United24.
Уряд затвердив порядок накопичення та витрат коштів, що надходять до України як благодійна допомога. Документ чітко визначає, які рахунки є офіційними та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти. Уся інформація про це буде публічною та прозорою.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Укрінформ
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