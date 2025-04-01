Для митників будуть опитування на поліграфі: уряд затвердив правила — Finance.ua

Для митників будуть опитування на поліграфі: уряд затвердив правила Сьогодні 15:46

Для митників будуть опитування на поліграфі: уряд затвердив правила

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань на поліграфі для посадових осіб митних органів та кандидатів.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

«Затверджено, відповідно до Митного кодексу України, Порядок проведення психофізіологічного опитування посадових осіб митних органів та кандидатів на зайняття посад державної служби в митних органах із застосуванням поліграфа», — написав Мельничук.

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Порядок, з його слів, визначає основні принципи проведення, напрями та умови організації психофізіологічного опитування посадових осіб митних органів та кандидатів на зайняття посад державної служби в митних органах із застосуванням поліграфа, умови зберігання та використання результатів такого опитування, порядок доступу до інформації, що міститься в них.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив нові правила щодо проходження перевірки на поліграфі для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ. «Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі», — розповів нардеп Олексій Гончаренко.

УНН За матеріалами:

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