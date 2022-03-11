«Дія» відновила можливість генерувати міжнародні COVID-сертифікати — Finance.ua

«Дія» відновила можливість генерувати міжнародні COVID-сертифікати

«Дія» відновила можливість генерувати міжнародні COVID-сертифікати, Фото: Уніан

Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати у застосунку «Дія».

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм

«У кого зник міжнародний COVID-сертифікат у „Дії“, той може заново його згенерувати. Послуга знову доступна в застосунку. Це особливо актуально для українців, які евакуювалися за кордон», — заявив Федоров.

Він зауважив, що навіть в умовах війни Мінцифри працює, щоб усі послуги були доступні для кожного. «До речі, ви можете завантажити сертифікат у PDF-форматі та зберегти на свій смартфон або роздрукувати», — додав Федоров.

Довідка Finance.ua:

на українців, які втратили роботу через напад росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її — 6500 гривень, а оформляється вона через Дію за аналогією з «ковідною тисячею»;

програма почала працювати з 7 березня 2022 року.

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