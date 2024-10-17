Деякі ВПО можуть отримати компенсацію за теплопостачання — Finance.ua
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Деякі ВПО можуть отримати компенсацію за теплопостачання

Особисті фінанси
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Деякі ВПО можуть отримати компенсацію за теплопостачання
Деякі ВПО можуть отримати компенсацію за теплопостачання
У рамках проєкту «Підготовка до зими 2024−2025» почалася реєстрація для отримання грошових виплат для компенсації платежів з постачання теплової енергії.
Таким чином у чотирьох регіонах України переселенці зможуть отримати компенсацію за теплопостачання завдяки проєкту благодійного фонду «Посмішка ЮА». Цей проєкт реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та спрямований на допомогу переселенцям у підготовці до зими 2024−2025 років.
Фінансова підтримка надається на витрати на теплопостачання для ВПО, які проживають у низці громад Запорізької, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Зокрема, допомогу можуть отримати мешканці таких регіонів:
  • Запоріжжя;
  • Харків;
  • Білозерська та Добропільська громади Донецької області;
  • Апостолівська та Зеленодольська громади Дніпропетровської області.
Цільова аудиторія програми — найбільш уразливі категорії переселенців. Серед них:
  • самотні глави домогосподарств чи жінки, які керують сім’єю;
  • люди з інвалідністю;
  • літні люди віком від 60 років;
  • сім’ї з трьома та більше дітей (до 18 років або до 23 років, якщо діти навчаються);
  • люди з хронічними чи тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади;
  • домогосподарства, де один із членів сім’ї залишився без роботи з лютого 2022 року;
  • сім’ї, які перебувають обліку в центрі соцзабезпечення.
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Щоб отримати фінансову допомогу на покриття витрат на теплопостачання, переселенцям необхідно зареєструватися через онлайн-форму. У формі потрібно вказати свої персональні дані (ПІБ, номер телефону, місце проживання), дані, що підтверджують особу та категорію вразливості.
Реєстрація для участі у програмі відкрита до 12:00 18 жовтня 2024 року. Організатори закликають усіх, хто відповідає критеріям програми, вчасно подати заявку та отримати фінансову підтримку для підготовки до зими.
За матеріалами:
Finance.ua
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