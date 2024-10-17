Деякі ВПО можуть отримати компенсацію за теплопостачання — Finance.ua

Деякі ВПО можуть отримати компенсацію за теплопостачання
У рамках проєкту «Підготовка до зими 2024−2025» почалася реєстрація для отримання грошових виплат для компенсації платежів з постачання теплової енергії.
Таким чином у чотирьох регіонах України переселенці зможуть отримати компенсацію за теплопостачання завдяки проєкту благодійного фонду «Посмішка ЮА». Цей проєкт реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та спрямований на допомогу переселенцям у підготовці до зими 2024−2025 років.
Фінансова підтримка надається на витрати на теплопостачання для ВПО, які проживають у низці громад Запорізької, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Зокрема, допомогу можуть отримати мешканці таких регіонів:
- Запоріжжя;
- Харків;
- Білозерська та Добропільська громади Донецької області;
- Апостолівська та Зеленодольська громади Дніпропетровської області.
Цільова аудиторія програми — найбільш уразливі категорії переселенців. Серед них:
- самотні глави домогосподарств чи жінки, які керують сім’єю;
- люди з інвалідністю;
- літні люди віком від 60 років;
- сім’ї з трьома та більше дітей (до 18 років або до 23 років, якщо діти навчаються);
- люди з хронічними чи тяжкими захворюваннями, включаючи психічні розлади;
- домогосподарства, де один із членів сім’ї залишився без роботи з лютого 2022 року;
- сім’ї, які перебувають обліку в центрі соцзабезпечення.
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Щоб отримати фінансову допомогу на покриття витрат на теплопостачання, переселенцям необхідно зареєструватися через онлайн-форму. У формі потрібно вказати свої персональні дані (ПІБ, номер телефону, місце проживання), дані, що підтверджують особу та категорію вразливості.
Реєстрація для участі у програмі відкрита до 12:00 18 жовтня 2024 року. Організатори закликають усіх, хто відповідає критеріям програми, вчасно подати заявку та отримати фінансову підтримку для підготовки до зими.
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