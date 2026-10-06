Деякі ліки тимчасово зникали з аптек: МОЗ розповіло, чи є дефіцит

У деяких регіонах України наприкінці літа та на початку осені стало складніше знайти окремі ліки в аптеках. Водночас системного дефіциту препаратів по країні Міністерство охорони здоров’я не зафіксувало.

Про це МОЗ повідомило у відповіді на запит hromadske

Які ліки було складніше знайти

У серпні-вересні 2026 року тимчасові перебої виникали з препаратами, які містять активну речовину левотироксин натрію. Йдеться, зокрема, про «Еутирокс» та «L-Тироксин».

Наразі ситуація стабілізувалася після надходження додаткових партій цих препаратів.

У МОЗ зазначили, що на доступність окремих ліків можуть впливати пошкодження та руйнування складської інфраструктури, порушення логістики, нерівномірне постачання деяких імпортних препаратів, а також зростання попиту.

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«Стійкість системи забезпечення лікарськими засобами значною мірою забезпечується наявністю декількох каналів постачання, діяльністю українських та міжнародних виробників, дистриб’юторів і аптечних мереж, а також можливістю оперативного перенаправлення товарних потоків у разі виникнення відповідних ризиків», — йдеться у відповіді на запит.

Попри пошкодження окремих складських об’єктів, дистриб’ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Для цього вони, зокрема, переналаштовують логістичні маршрути та ланцюги постачання.

МОЗ разом із Держлікслужбою стежить за запасами препаратів і можливістю оперативно поповнювати їх. Також опрацьовуються диверсифікація місць зберігання та використання альтернативних маршрутів.