Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС — Finance.ua

Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС Сьогодні 18:20 — Фінтех і Картки

Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС

Десять секунд і без комісій — такими бачать європарламентарії перекази в режимі реального часу всередині банківської системи Євросоюзу.

Відповідне рішення було ухвалено 7 лютого у Брюсселі, повідомляє ARD

Багато клієнтів банків у Європі скаржаться, що при переказі грошей списання з банківського рахунку відбувається миттєво, але до одержувача кошти йдуть кілька днів, а то й довше, якщо переказ був здійснений перед вихідними.

Читайте також Банки блокують перекази українців: через які операції виникнуть проблеми

Відтепер ситуація має змінитися, оскільки новий закон свідчить: «європейські банки повинні пропонувати клієнтам грошові перекази в режимі реального часу. До отримувача кошти мають йти не більше, ніж 10 секунд, а комісійні платежі з часом мають бути скасовані».

На підставі ухваленого закону Єврокомісія видасть відповідну директиву, обов’язкову до виконання всіма банківськими установами всередині банківської системи Євросоюзу.

Зміни схвально сприйняли європейські підприємці, оскільки вони незабаром дозволять швидко проводити платежі прямо зі смартфона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.