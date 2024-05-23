Держпраці позбавлять деяких функцій — Finance.ua

Держпраці позбавлять деяких функцій Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Держпраці позбавлять деяких функцій

Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 9219, який розмежовує окремі функції між центральними органами виконавчої влади. Документ враховує зміни, пов’язані з імплементацією законодавства Європейського союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Ухвалення проєкту дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Державну службу України з питань праці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Про які функції йде мова

Йдеться, зокрема, про розмежування функцій щодо реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів, розслідування причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, щодо дотримання законодавства про рекламу.

«Ключова мета — оптимізувати роботу держави за цими напрямками, удосконалити наявні механізми взаємодії між державою та бізнесом у відповідних сферах. І, як наслідок, спростити роботу бізнесу та покращити інвестиційний та бізнес-клімат», — пояснила Бережна.

Законопроєкт дозволить, зокрема, перерозподілити наступні функції Держпраці:

реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів — до МВС;

технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті - до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду;

контроль за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії) — до Держпродспоживслужби.

Як зазначила Бережна, рішення розроблялось з урахуванням змін у функціоналі держорганів, які вже реалізовані в рамках наближення законодавства України до норм ЄС. А також відповідних зобов’язань, узятих Україною, що важливо для набуття повноправного членства в Євросоюзі.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабінет Міністрів ухвалив важливе рішення для покращення бізнес-клімату в Україні;

було скасовано постанову Кабінету Міністрів № 153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг;



вже переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу.

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