Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua

Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях
Держава виділила 18 млрд гривень на закупівлю продуктів харчування, ліків і будматеріалів для людей на тимчасово окупованих територіях і територіях, де ведуться бойові дії, й планує роздати 12 млн таких гуманітарних пакетів.
Про це повідомив Прем’єр-міністрів України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
«Поставка гуманітарних вантажів на окуповані території, на території, де ведуться бойові дії, на території, де є оточені міста. Держава виділила 18 млрд грн, визначила Укрзалізницю ключовим закупівельником харчових продуктів. Ми визначили трошки більші, ніж 10 основних харчових продуктів, які складають основний харчовий набір на час війни», — сказав глава уряду.