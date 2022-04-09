Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua
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Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях

Вчора 08:28Казна та Політика
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Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіяхДержава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях
Держава виділила 18 млрд гривень на закупівлю продуктів харчування, ліків і будматеріалів для людей на тимчасово окупованих територіях і територіях, де ведуться бойові дії, й планує роздати 12 млн таких гуманітарних пакетів.
Про це повідомив Прем’єр-міністрів України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
«Поставка гуманітарних вантажів на окуповані території, на території, де ведуться бойові дії, на території, де є оточені міста. Держава виділила 18 млрд грн, визначила Укрзалізницю ключовим закупівельником харчових продуктів. Ми визначили трошки більші, ніж 10 основних харчових продуктів, які складають основний харчовий набір на час війни», — сказав глава уряду.
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Крім того, ці гроші також витрачатимуться на визначений перелік будівельних матеріалів для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів там, де це можливо, а також на ліки.
Шмигаль запевнив, що в тимчасово окуповані українські міста також намагаються доставити ці вантажі через гуманітарні коридори.
«Ми плануємо роздати 12 млн таких сухпайків, таких гуманітарних пакетів людям, які потребують елементарного — їжі і ліків», — підкреслив прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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