Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua

Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях

Вчора 08:28 — Казна та Політика

Держава виділила 18 мільярдів для гумдопомоги на тимчасово окупованих територіях

Держава виділила 18 млрд гривень на закупівлю продуктів харчування, ліків і будматеріалів для людей на тимчасово окупованих територіях і територіях, де ведуться бойові дії, й планує роздати 12 млн таких гуманітарних пакетів.

Про це повідомив Прем’єр-міністрів України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

«Поставка гуманітарних вантажів на окуповані території, на території, де ведуться бойові дії, на території, де є оточені міста. Держава виділила 18 млрд грн, визначила Укрзалізницю ключовим закупівельником харчових продуктів. Ми визначили трошки більші, ніж 10 основних харчових продуктів, які складають основний харчовий набір на час війни», — сказав глава уряду.

Читайте також У березні в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги - ОП

Крім того, ці гроші також витрачатимуться на визначений перелік будівельних матеріалів для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів там, де це можливо, а також на ліки.

Шмигаль запевнив, що в тимчасово окуповані українські міста також намагаються доставити ці вантажі через гуманітарні коридори.

«Ми плануємо роздати 12 млн таких сухпайків, таких гуманітарних пакетів людям, які потребують елементарного — їжі і ліків», — підкреслив прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.