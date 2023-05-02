Держава профінансує перекваліфікацію 10 тисяч переселенців — Finance.ua

Держава профінансує перекваліфікацію 10 тисяч переселенців Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Держава профінансує перекваліфікацію 10 тисяч переселенців

Цьогоріч щонайменше 10 тисяч внутрішніх переселенців мають отримати перекваліфікацію за рахунок держави.

Про це віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила в ефірі єдиного телемарафону новин.

Вона уточнила, що це відбуватиметься за програмою отримання спеціальних ваучерів на перепідготовку, набуття іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо. За словами посадовиці, ця програма — одна з ефективних.

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«Ми розуміємо, що держава має докладати зусиль у питанні працевлаштування ВПО. Треба використати можливість перекваліфікувати їх. Для цього у нас діє програма ваучерів. Мої зусилля як віцепрем’єра зараз спрямовані на те, щоб розширити її. Щоб цьогоріч щонайменше 10 тисяч наших внутрішньо переміщених осіб отримали таку перекваліфікацію за рахунок держави», — резюмувала Ірина Верещук.

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