Депутати, банкіри, мільярдери: Японія заморозила активи ще 17 росіян — Finance.ua

Депутати, банкіри, мільярдери: Японія заморозила активи ще 17 росіян

Вчора 12:31 — Фондовий ринок

Японія вводить санкції та заморожує активи 17 росіян, пише Reuters з посиланням на Мінфін Японії.

Ключові факти

У новому списку санкцій Японії — 11 депутатів російської Думи, п’ять членів сім’ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг.

Усього з початку війни Японія наклала санкції на 61 росіянина.





На початку березня Японія запровадила санкції проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших чиновників.

У вівторок, 15 березня, США також запровадили додаткові санкції проти 11 осіб із оборонної сфери росії, зокрема, заступників міністра оборони Олексія Криворучка та Тимура Іванова та генерального директора «рособоронекспорту» Олександра Міхєєва.

Засуджуючи війну в Україні, санкції проти Росії запроваджує весь світ. Російські олігархи навчилися їх обходити завдяки юристам, розпливчастим нормам та «тихим гаваням».

Як пише Forbes, для багатьох російських олігархів санкції — звичайна річ. З моменту російської анексії Криму у 2014 році 20 мільярдерів потрапили під санкції ЄС, США, Великобританії, Швейцарії та Канади. Проти дев’яти ввели санкції після вторгнення в Україну 24 лютого.

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