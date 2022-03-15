Депутати, банкіри, мільярдери: Японія заморозила активи ще 17 росіян — Finance.ua
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Депутати, банкіри, мільярдери: Японія заморозила активи ще 17 росіян

Вчора 12:31Фондовий ринок
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Японія вводить санкції та заморожує активи 17 росіян, пише Reuters з посиланням на Мінфін Японії.
Ключові факти
  • У новому списку санкцій Японії — 11 депутатів російської Думи, п’ять членів сім’ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг.
  • Усього з початку війни Японія наклала санкції на 61 росіянина.

  • На початку березня Японія запровадила санкції проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших чиновників.
У вівторок, 15 березня, США також запровадили додаткові санкції проти 11 осіб із оборонної сфери росії, зокрема, заступників міністра оборони Олексія Криворучка та Тимура Іванова та генерального директора «рособоронекспорту» Олександра Міхєєва.
Засуджуючи війну в Україні, санкції проти Росії запроваджує весь світ. Російські олігархи навчилися їх обходити завдяки юристам, розпливчастим нормам та «тихим гаваням».
Як пише Forbes, для багатьох російських олігархів санкції — звичайна річ. З моменту російської анексії Криму у 2014 році 20 мільярдерів потрапили під санкції ЄС, США, Великобританії, Швейцарії та Канади. Проти дев’яти ввели санкції після вторгнення в Україну 24 лютого.
За матеріалами: Forbes.ua
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