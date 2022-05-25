Депутатам скоротили виплати на час війни — Finance.ua

Депутатам скоротили виплати на час війни

Вчора 04:15 — Казна та Політика

Заробітна плата голови Верховної Ради Руслана Стефанчука за 3 місяці роботи з лютого до квітня склала 135 тис. гривень, його першого заступника Олександра Корнієнка — 94 тис. гривень, заступника голови Олени Кондратюк — 96 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Зазначається, що виплати депутатам робилися на основі табелювання робочого часу.

Таким чином Стефанчуку за лютий нараховано 43 169 гривень зарплати. З них 29 772 гривні склав посадовий оклад, 7 443 гривні — надбавка за почесне звання «заслужений», 5 954 гривні — надбавка за вчений ступінь. За березень голова парламенту отримав 45 276 гривень, з яких 29 772 гривні склав посадовий оклад, 7 443 гривні — надбавка за звання «заслужений», 5 954 гривні — надбавка за вчений ступінь та 2 107 гривень — лікарняний.

Корнієнко отримав за лютий 29 085 гривень, з яких 27 105 гривень становив посадовий оклад і 1 980 гривень — за відрядження. За березень віце-спікеру нараховано 28 532 гривні, з яких усю суму становив посадовий оклад. За квітень Корнієнко отримав 36 479 гривень, яких 25 815 гривень склав посадовий оклад, 2 581 гривню — надбавка за інтенсивність, 485 гривень — відрядження та 7 598 гривень — лікарняний.

Кондратюк отримала за лютий 31 385 гривень зарплати, з яких 27 291 гривню становив посадовий оклад та 4 094 гривні — надбавка за науковий ступінь. За березень заступник голови заробила таку саму суму, як і у лютому. За квітень їй нараховано 33 451 гривню зарплати, з яких 11 696 гривень склав посадовий оклад, 1 754 гривні — надбавка за науковий ступінь, 1 170 гривень — надбавка за інтенсивність праці та 18 831 гривню — відрядження.

Крім цього, кожен із депутатів зазвичай отримує по 45 400 гривень як відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Однак із лютого такі виплати народним обранцям урізали. Так, кожному депутату нараховано кошти, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, але за лютий-березень — у сумі 24 810 гривень, а за квітень — у сумі 27 291 гривня.

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