Демограф спрогнозувала, скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після завершення війни — Finance.ua

Демограф спрогнозувала, скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після завершення війни Сьогодні 20:29 — Казна та Політика

Демограф спрогнозувала, скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після завершення війни

Після закінчення війни до України можуть повернутися більше ніж третина тих, хто виїхав через бойові дії за кордон, а решта — залишаться у країнах тимчасового прихистку.

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловила директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Дослідження, які проводилися в ХХ столітті свідчать, що повертається приблизно третина тих, хто виїхав. Я думаю, що в Україні повернеться більше. По-перше, значно сильнішими є настрої на повернення... Усе залежить від військових дій, з одного боку, і економічної ситуації — з другого. Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернуться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися», — прогнозує демограф.

Читайте також В Польщі очікують збільшення потоку українських біженців

Загалом, за словами Лібанової, саме міграційні процеси здійснять найбільший вплив на демографічну ситуацію в Україні під час війни.

«Старша школа і вищі навчальні заклади, ті (підлітки. — Ред.), хто там (за кордоном. — Ред.) вступили, вони, скоріш за все, не повернуться. Переважна більшість із них залишиться вже за кордоном. Можливо, вони повернуться потім, коли завершать навчання, якщо тут будуть такі виграшні умови праці, якщо можна буде заробити нормально грошей, то вони повернуться. А ті, хто зараз відвідує дитячий садок і молодшу школу, там більше буде залежати від ситуації з їхніми батьками», — зазначила вона.

Демограф також припускає, що у майбутньому між українцями, які під час війни залишалися вдома, та українцями, які під час війни були за кордоном, може виникнути певний поділ.

«Поділ суспільний буде. Тут ми цього не уникнемо. Наскільки він буде критичним? Думаю, що буде не критичний. Думаю, що, як то кажуть, все „устаканиться“. Але певний поділ буде. Агресії я не очікую зовсім. І я навіть не про незадоволення. Я скоріше очікую такого відчуття зверхності з боку тих, хто весь час був тут», — зазначила Лібанова.

Радіо Свобода За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.