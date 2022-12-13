В Польщі очікують збільшення потоку українських біженців — Finance.ua

В Польщі очікують збільшення потоку українських біженців Сьогодні 03:55

Президент Польщі Анджей Дуда очікує збільшення кількості українських біженців цієї зими. На його думку, його країна та Німеччина повинні звернутися до ЄС за допомогою.

Про це пише The Guardian

Як відзначив Дуда, ЄС повинен надати Польщі та Німеччині фінансову підтримку, оскільки країни «несуть особливий тягар у зв’язку з прийомом біженців».

«Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв’язку з прийомом біженців з України», — заявив Дуда.

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