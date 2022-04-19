Дефіцит держбюджету України може досягти рекордних 16-26% ВВП у 2022 році, — Dragon Capital

Вчора 15:11 — Казна та Політика

Дефіцит держбюджету України може досягти рекордних 16-26% ВВП у 2022 році, — Dragon Capital

Дефіцит держбюджету України може досягти рекордних 16-26% ВВП у 2022 році.

Про це йдеться у аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital.

«Неспровоковане вторгнення росії завдало великих збитків українській економці. За попередніми оцінками в березні реальний ВВП скоротився на 45% р/р, блокування та мінування акваторії Чорного моря російськими військово-морськими силами суттєво звузило можливості для експорту та імпорту. Близько 5 мільйонів українців були вимушені залишити країну», — йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital.

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Зазначається, що ключовим джерелом фінансування бюджетного дефіциту мають стати зовнішні ресурси, насамперед грантова допомога.

«За нашими оцінками, території на сході та півдні України, які залишаються окупованими російськими військами на середину квітня, генерували приблизно 12% від ВВП у довоєнні часи. Економічна активність на решті території країни залишається пригніченою, хоча поступово відновлюється», — вважає головна економіст компанії Олена Білан.

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