Дефіцит бюджету росії досяг 25 млрд доларів: що найбільше вдарило по економіці окупантів — Finance.ua
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Дефіцит бюджету росії досяг 25 млрд доларів: що найбільше вдарило по економіці окупантів

Світ
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У росії обсяг дефіциту державного бюджету за результатом січня поточного року зафіксовано на рівні 1,76 трильйона рублів (близько 25 мільярдів доларів). У порівнянні з 2022 роком доходи знизилися на 35%, а витрати зросли на 59%.
Про це інформує агенція Bloomberg.
Як зазначає агенція, у федеральному бюджеті на цей рік закладений рівень дефіциту — 2,9 трильйона рублів. Це найбільший обсяг дефіциту бюджету щонайменше з 1998 року.
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Скорочення доходів від нафти та природного газу відбулося на тлі західних санкцій щодо експорту нафти та нафтопродуктів. Обсяг прибутку москви від продажу нафти та газу минулого місяця скоротився, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2022 року, на 46%. Падіння доходів відбулося через зниження котирувань цін на нафту та зменшення обсягів експорту газу.
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Так, за інформацією Bloomberg, у січні середня вартість нафти марки Urals становила 49,48 долара за барель, що стало найнижчим показником із грудня 2020-го. Якщо торік у січні росія на продажах нафти та газу заробила 795 млрд рублів, то цьогоріч — 426 млрд, або 6 млрд доларів.
Для покриття дефіциту бюджету, російський Мінфін у січні продав частину золота (3,6 тонни) із Фонду національного добробуту, тоді як раніше його скуповував.
Нагадаємо, Європейська рада встановила два обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії, з 5 лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
economics.novyny
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