Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото) — Finance.ua
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Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)

Технології&Авто
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Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)
Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)
Audi RS3 отримав нову екстремальну модифікацію. Заряджені седан та хетчбек доопрацювали в ательє ABT Sportsline.
Про це повідомляється на офіційному сайті німецької тюнінг-компанії.
Проєкт назвали ABT RS3-R. Основну увагу приділили силовому агрегату Audi RS3. Новий інтеркулер та переналаштований блок керування збільшили потужність 2,5-літрового турбомотора з 400 до 510 к. с., а піковий крутний момент — з 500 до 600 Н∙м.
Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)
ABT RS3-R здатен змагатися із суперкарами. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на 300 км/год. Середня витрата пального становить 9,6 л на 100 км.
Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)
Новий Audi RS3 ABT відрізняється зміненою решіткою радіатора, а також карбоновими обвісом, дифузором, спойлером та декором. Крім того, з’явилися 20-дюймові легкосплавні диски ABT із низькопрофільною гумою.
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Тюнінг Audi RS3 торкнувся і салону. Усередині покращили оздоблення, а також встановили спортивні передні сидіння з карбоновим каркасом.
Дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)
Усього виготовлять лише 125 ABT RS3-R. Вартість доопрацювання автомобіля становить 45 000 євро, ще мінімум 66 000 євро коштує новий Audi RS3.
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