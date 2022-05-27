ДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млн — Finance.ua
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ДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млн

Вчора 05:50Казна та Політика
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ДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млнДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млн, dbr.gov.ua
У морському порту Миколаївської області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили та вилучили на користь держави майно білоруської компанії на $20 млн.
Про це повідомляє ДБР.
«У Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами. 77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом із білоруськими вагонами становила близько $20 млн», — йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі бюро.
За інформацією ДБР, 65 тисяч тонн добрив уже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.
«Наразі слідчі ДБР заарештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню товарів через митний контроль», — наголошується в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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