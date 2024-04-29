ДБР із початку року розслідувало 165 справ щодо загрози економічній безпеці — Finance.ua

ДБР із початку року розслідувало 165 справ щодо загрози економічній безпеці Сьогодні 19:35

ДБР із початку року розслідувало 165 справ щодо загрози економічній безпеці

Державне бюро розслідувань з початку року розслідувало 165 кримінальних проваджень щодо загрози економічній безпеці держави, і 47 з них стосувались фактів можливого тиску на бізнес.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань , передає Укрінформ.

«На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року „Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період правового режиму воєнного стану“ в Бюро проводиться постійний моніторинг кримінальних проваджень, пов’язаних з економікою держави», — ідеться у повідомленні.

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Фахівці ДБР аналізують обмежувальні заходи щодо суб'єктів господарювання та актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах.

З початку 2024 року ДБР розслідувало 165 кримінальних проваджень цієї категорії. 47 з них стосувались фактів можливого тиску на бізнес, що здійснювався суб'єктами, підслідними ДБР.

Також у 15 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 65 особам, з них чотири кримінальні провадження направлені до суду з обвинувальним актом.

У 11 провадженнях планується закінчення досудового розслідування у зв’язку зі зверненням до суду з обвинувальними актами у найкоротші строки.

Сім кримінальних проваджень закрито з підстав, передбачених статтею 284 Кримінального процесуального кодексу України, У п’яти кримінальних провадженнях змінено підслідність за іншими органами досудових розслідувань.

Ще у 91 кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

​У ДБР зауважили, що не застосовують заходи забезпечення кримінального провадження щодо суб'єктів господарювання, якщо це не шкодить слідству.

Крім цього, Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює постійний моніторинг щодо справ економічної категорії та дотримується застосування найбільш збалансованих обмежувальних заходів, зокрема під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

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