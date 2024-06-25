Данія виділить понад $21 млн для прискорення євроінтеграції України та Молдови — Finance.ua

Данія виділить понад $21 млн для прискорення євроінтеграції України та Молдови
Уряд Данії вирішив виділити 150 млн данських крон (понад $21 млн) на підтримку України та Молдови на їхньому шляху до ЄС, ці кошти планують виділити до 2030 року.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Міністерство закордонних справ Данії.
Кошти будуть спрямовані на конкретну допомогу двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.
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У довгостроковій перспективі підтримка буде також поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.
«Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни-сусіди ЄС зміцнюють своє європейське коріння і тягнуться до можливостей миру, стабільності та процвітання, які представляє ЄС», — сказав данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
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