Цивільні об'єкти і житло можна відновити за два роки — Finance.ua

Цивільні об'єкти і житло можна відновити за два роки

Вчора 12:43 — Казна та Політика

Побудувати заново зруйновані окупантами цивільні об’єкти та житлові будинки в українських містах можна за час до двох років.

Про це заявив в інтерв’ю «Новое время» міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Цивільні об’єкти, житлові будинки, я вважаю, що можна все до двох років повністю збудувати. Якщо є відповідне фінансування, є відповідні проектні команди, які працюють над цим. І якщо немає бюрократії», — сказав Кубраков.

На запитання, як визначається черговість відновлення об’єктів, міністр відповів, що насамперед комунікації.

«Насамперед, це транспортне сполучення, бо без цього нічого не працює. Коли немає мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають, люди не повертаються. Базовий рівень — це транспортне сполучення», — пояснив Кубраков.

Одночасно виконується прибирання міст, адже ніхто не житиме там, де валяються уламки та снаряди.

Другий етап — це ремонт будівель: замінити вікна, поставити нові двері, дахи. Саме з цією метою виділяється 1 млрд гривень із резервного фонду для звільнених областей.

«Третій етап — люди, у яких житло повністю зруйноване. Їм потрібно його побудувати. Це теж поділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло — наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле», — сказав Кубраков.

Далі, за його словами, все залежить від ситуації. У Чернігові, найімовірніше, з’явиться окремий район для тих, хто втратив квартири. А Маріуполь доведеться проектувати та відбудовувати заново.

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