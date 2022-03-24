Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад — Федоров — Finance.ua
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Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад — Федоров

Вчора 19:32Світ
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Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад — ФедоровЦифрова блокада відкине росію на 30 років назад — Федоров
Віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що цифрова блокада відкине росію на 30 років назад.
Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.
«Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад. Продовжую розповідати вам, які техкомпанії полишають ринок росії. Цей процес триває, і він невідворотний. Працюємо 24/7 над тим, щоб у росії не залишилося жодної міжнародної компанії», — написав Федоров.
Так, додаток Netflix став недоступним росіянам у Google Play та App Store.
Японська корпорація, виробник цифрової та побутової техніки Sharp призупинила постачання товарів у рф.
Французька банківська група Credit Agricole заявила, що припиняє діяльність у Росії.
Також банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Commerzbank AG та BNP Paribas SA зробили певні кроки щодо скорочення бізнесу во росії.
Американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес у росії та білорусі.
Також компанія припинила надавати сервісну підтримку в цих країнах.
Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT призупинила співпрацю з росією, ставши останнім агентством, пов’язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення росії в Україну.
«Експерти кажуть, що дані, що містять майже миттєві вимірювання швидкості та напрямки вітру, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної чи хімічної зброї», — додав Федоров.
Dukascopy Bank (штаб-квартира розташована в Женеві, Швейцарія) припинив видачу платіжних карток резидентам росії та всі операції з картками резидентів рф.
Крім того, банк більше не здійснює операції в російських рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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