Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад — Федоров — Finance.ua

Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад — Федоров

Вчора 19:32 — Світ

Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад — Федоров

Віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що цифрова блокада відкине росію на 30 років назад.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

«Цифрова блокада відкине росію на 30 років назад. Продовжую розповідати вам, які техкомпанії полишають ринок росії. Цей процес триває, і він невідворотний. Працюємо 24/7 над тим, щоб у росії не залишилося жодної міжнародної компанії», — написав Федоров.

Так, додаток Netflix став недоступним росіянам у Google Play та App Store.

Японська корпорація, виробник цифрової та побутової техніки Sharp призупинила постачання товарів у рф.

Французька банківська група Credit Agricole заявила, що припиняє діяльність у Росії.

Також банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Commerzbank AG та BNP Paribas SA зробили певні кроки щодо скорочення бізнесу во росії.

Американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес у росії та білорусі.

Також компанія припинила надавати сервісну підтримку в цих країнах.

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT призупинила співпрацю з росією, ставши останнім агентством, пов’язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення росії в Україну.

«Експерти кажуть, що дані, що містять майже миттєві вимірювання швидкості та напрямки вітру, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної чи хімічної зброї», — додав Федоров.

Dukascopy Bank (штаб-квартира розташована в Женеві, Швейцарія) припинив видачу платіжних карток резидентам росії та всі операції з картками резидентів рф.

Крім того, банк більше не здійснює операції в російських рублях.

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