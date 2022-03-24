Apple заборонила додавати картки «Мир» до Apple Pay — Finance.ua

Apple заборонила додавати картки «Мир» до Apple Pay

Вчора 10:40 — Фінтех і Картки

Американська компанія Apple заборонила використовувати карти «Мир» у своїй платіжній системі Apple Pay, що підтверджують відразу кілька джерел, пише видання ixbt.

До цього моменту карти «Мир» додавалися без проблем, а з 24 березня це стало неможливо. Редакція порталу спробувала виконати цю операцію і також зіткнулася з проблемою.

«Буквально минулого тижня в пресслужбі російської платіжної системи „Мир“ повідомляли, що карти „Мир“ підключаються до сервісів безконтактної оплати Mir Pay, SberPay, Apple Pay та Samsung Pay у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Водночас використання вже доданих карток поки що можливе, в чому вдалося переконатися, заплативши через Apple Pay карткою «Мир» на MacBook.

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