Apple заборонила додавати картки «Мир» до Apple Pay — Finance.ua

Американська компанія Apple заборонила використовувати карти «Мир» у своїй платіжній системі Apple Pay, що підтверджують відразу кілька джерел, пише видання ixbt.
До цього моменту карти «Мир» додавалися без проблем, а з 24 березня це стало неможливо. Редакція порталу спробувала виконати цю операцію і також зіткнулася з проблемою.
«Буквально минулого тижня в пресслужбі російської платіжної системи „Мир“ повідомляли, що карти „Мир“ підключаються до сервісів безконтактної оплати Mir Pay, SberPay, Apple Pay та Samsung Pay у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Водночас використання вже доданих карток поки що можливе, в чому вдалося переконатися, заплативши через Apple Pay карткою «Мир» на MacBook.