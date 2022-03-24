Apple заборонила додавати картки «Мир» до Apple Pay — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Apple заборонила додавати картки «Мир» до Apple Pay

Вчора 10:40Фінтех і Картки
180
Американська компанія Apple заборонила використовувати карти «Мир» у своїй платіжній системі Apple Pay, що підтверджують відразу кілька джерел, пише видання ixbt.
До цього моменту карти «Мир» додавалися без проблем, а з 24 березня це стало неможливо. Редакція порталу спробувала виконати цю операцію і також зіткнулася з проблемою.
Apple заборонила додавати картки «Мир» до Apple Pay
«Буквально минулого тижня в пресслужбі російської платіжної системи „Мир“ повідомляли, що карти „Мир“ підключаються до сервісів безконтактної оплати Mir Pay, SberPay, Apple Pay та Samsung Pay у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Водночас використання вже доданих карток поки що можливе, в чому вдалося переконатися, заплативши через Apple Pay карткою «Мир» на MacBook.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: iXBT.com
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.