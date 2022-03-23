Crédit Agricole вирішила повністю піти з росії — Finance.ua

Crédit Agricole вирішила повністю піти з росії

Вчора 10:35 — Фондовий ринок

Французька банківська група Crédit Agricole повідомила про рішення повністю призупинити свою діяльність в росії. Раніше група припинила тільки нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-терориста.

Про це йдеться у офіційній заяві Crédit Agricole.

«Група зв’язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні», — йдеться в повідомленні.

Crédit Agricole CIB у рф налічує 170 співробітників, вона не займається роздрібними банківськими операціями і торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро.

В Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, яка відбиває російську військову агресію, висловивши «свою солідарність з першого дня конфлікту».

«Акція солідарності в першу чергу присвячена населенню України та її українським співробітникам, постраждалим від війни. Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку і надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони як і раніше мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності», — йдеться в заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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