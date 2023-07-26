«Цієї зими легше не буде»: енергетики розповіли про майбутню ситуацію з відключеннями світла в Україні — Finance.ua
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«Цієї зими легше не буде»: енергетики розповіли про майбутню ситуацію з відключеннями світла в Україні

Енергетика
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«Цієї зими легше не буде»: енергетики розповіли про майбутню ситуацію з відключеннями світла в Україні
«Цієї зими легше не буде»: енергетики розповіли про майбутню ситуацію з відключеннями світла в Україні
Наступної зими ситуація з відключеннями електроенергії в Україні може бути складнішою, ніж минулої зими. Справа в тому, що торік рятувала наявність власних запасів обладнання.
Про це розповів у інтервʼю Forbes генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
«Цієї зими легше не буде. Минулої зими нас рятувала наявність власних запасів обладнання. Якщо нам розбивали трансформатор на одній теплоелектростанції, то ми швидко із законсервованого блоку іншої електростанції знімали трансформатор і перевозили на енергоблок, що працює», — сказав він.
Водночас зараз таких запасів немає, пояснив Тімченко. Їх намагаються сформувати.
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«Замовляємо трансформатори у виробників та за можливості виготовляємо власне обладнання. Також ми виводимо з консервації енергоблоки та ремонтуємо те, що можливо відремонтувати. Торік ми заходили в зиму з потужністю 6000 МВт. Вийшли з зими із потужність 3700 МВт. Маємо детальний план, що треба зробити, аби у наступну зиму зайти з потужністю 4800 МВт», — додав гендиректор ДТЕК.
За його словами, цього року Україні потрібно 3,5 млрд грн на плановий ремонт і приблизно 5 млрд грн на відновлення після масованих обстрілів країною-терористом росією.
За матеріалами:
Обозреватель
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