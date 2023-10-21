Citroen презентував перший доступний європейський електромобіль ë-C3 (фото) — Finance.ua

Citroen презентував перший доступний європейський електромобіль ë-C3 (фото) 21.10.2023, 00:39 — Технології&Авто

Citroen презентував перший доступний європейський електромобіль ë-C3 (фото)

Повністю електричний Citroen ë-C3 буде вироблятись в Європі, а його ціна стартує від 23 300 євро (із запасом ходу в 320 км), а з 2025 року — ë-C3 із пробігом 200 км, за ціною від 19 990 євро. ë-C3 пропонує гарний внутрішній простір для комфортного розміщення пасажирів, вищу позицію водія за кермом (+100 мм порівняно зі звичними хетчбеками B-класу), спрощену посадку в салон, збільшений кліренс, а також зовнішні захисні накладки з можливістю персоналізації відповідно до смаків клієнтів.

Електродвигун на 83 кВт (113 к.с.) забезпечує вдосталь потужності та крутного моменту — як для щоденних міських поїздок, так і для довготривалих заміських подорожей; акумуляторної батареї ємністю 44 кВт*год. вистачає для запасу ходу до 320 км за правилами вимірювального циклу WLTP.

Швидка зарядка постійним струмом потужністю 100 кВт дозволяє поповнити ємність акумулятора від 20% до 80% лише за 26 хвилин.

Нова енерго- та економно-ефективна платформа створена саме для BEV-електромобілів (Battery Electric Vehicle) та використовує акумуляторну батарею типу LFP («Lithium Ferro Phosphate» або «літій-феро-фосфат») ємністю 44 кВт*год. — цього вистачає на запас ходу до 320 км за правилами вимірювального циклу WLTP. Водночас, функція «швидкої зарядки» постійним струмом потужністю 100 кВт дозволяє підзарядити акумулятор в межах від 20% до 80% його ємності лише за 26 хвилин.

Стандартне заряджання змінним струмом від 20% до 80% займає 4 години 10 хвилин (потужність 7 кВт) або 2 години 50 хвилин (потужність 11 кВт). Доступ до зарядних станцій змінного струму як вдома, так і на громадських зарядних станціях максимально простий — все завдяки використанню стандартного кабелю та зарядного порту типу Mode 3. Це ідеальне рішення для регулярної підзарядки акумулятору вдома за допомогою настінного зарядного блоку типу Wallbox, а також на громадських зарядних станціях. Адже такий кабель та зарядний порт сумісний як з однофазною зарядною станцією з потужністю до 7,4 кВт, так і з трифазною зарядною станцією з потужністю до 11 кВт.

Завдяки електродвигуну потужністю 83 кВт або 113 к.с. та автоматичній електрично-механічній трансмісії (редуктор для електромотора з селектором керуванням), новий Citroen ë-C3 прискорюється 0−100 км/год. приблизно за 11 секунд та пропонує максимальну швидкість 135 км/год.

Наразі українське представництво бренду Citroen працює над відкриттям цієї новинки для України. Новий Citroen ë-C3 прибуде на український ринок уже в середині 2024 року. Що важливо, для українських покупців також буде запропонована бензинова версія Нового Citroen C3.

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