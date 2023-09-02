Citroen представила фургон Type Holidays, виконаний у ретро-стилі (фото) — Finance.ua

Citroen представила фургон Type Holidays, виконаний у ретро-стилі (фото) Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Citroen представила фургон Type Holidays, виконаний у ретро-стилі (фото)

Кемпери та будинки на колесах були представлені на виставці Caravan Salon 2023, яка відбулася в Німеччині. Citroen показала модель Type Holidays, під ребристим кузовом у ретро-стилі якої ховається сучасний фургон SpaceTourer.

Шанувальники Citroen відразу впізнають в характерному дизайні екстер'єру відлуння класичних панельних фургонів Type H, що випускалися з кінця 1940-х до початку 1980-х років. Але в інтер'єрі немає нічого старого.

Citroen додала підйомний дах для додаткового простору над головою у житловому просторі та спальних місць для двох. Багатомісне сидіння ззаду складається, утворюючи друге ліжко, надаючи Type Holidays достатньо місця для відпочинку чотирьох осіб.

Як і концепт VW California, Citroen додає другі зсувні двері з лівого боку фургона. Там же розташована міні-кухня. У комплект входять раковина та холодильник, а відкидний стіл із передніми сидіннями, що повертаються на 180 градусів, створюють обідню зону.

Що стосується зовнішнього вигляду, Citroen співпрацював з італійським виробником кузовів Caselani для надання йому олдскульного вигляду.

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Ampercar За матеріалами:

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