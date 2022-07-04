Ціни на земельних аукціонах зростають у 3-4 рази — Finance.ua
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Ціни на земельних аукціонах зростають у 3-4 рази

Аграрний ринок
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Ціни на земельних аукціонах зростають у 3-4 рази
Ціни на земельних аукціонах зростають у 3-4 рази
Навіть у воєнний час земельний ринок залишається активним. Так, на ринку оренди землі в березні успішно відбулися 40% торгів — зростання цін за ними зафіксовано приблизно в 4 рази.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Зараз ситуація, на наш погляд, нормалізується. Відсоток успішних торгів тримається на рівні 40%, що уже недалеко від довоєнного рівня. Зростання ціни при цьому на торгах — в середньому в 3–3,5 рази«,— розповіла перша заступниця директора ДП «Прозорро.Продажі» Дарина Марчак.
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Вона додала, що у системі спостерігається чимала активність фізичних осіб. І хоча громадяни не призвичаєні до аукціонів як до способу придбання майна, зокрема це стосується й ринку землі, навіть приватні особи почали використовувати електронні аукціони, щоб шукати справедливу ринкову ціну на свої активи.

Довідка Finance.ua:

  • протягом останнього року середньозважена ціна за гектар по Україні складала 37 819 грн, однак в умовах воєнного стану вона зменшилася та, відповідно, складає 31 010 грн;
  • через російську агресію не відбулася понад 50 тис. угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн.

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За матеріалами:
agrotimes.ua
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