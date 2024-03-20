Ціни на м’ясо в Україні: скільки коштують курятина та свинина — Finance.ua
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Ціни на м’ясо в Україні: скільки коштують курятина та свинина

Особисті фінанси
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В Україні продовжують дешевшати овочі, зокрема капуста, і молочка також. При цьому не відстають і м’ясні продукти.
За даними Мінцифри, деякі позиції здешевшали на понад 10 грн. Особливо спад цін торкнувся курячого та свинячого м’яса.
Куряча гомілка у березні на прилавках продається за 67,45 грн за 1 кг, це на 11,45 грн менше, ніж у лютому. Минулого місяця ціна цього товару становила 78,85 грн.
Найдоступніша ціна для українців курячої гомілки у «Novus» за 59,99 грн.
Куряче стегно у березні коштує на 14,03 грн менше, ніж у лютому. Зараз його можна придбати за 92,45 грн, минулого місця ціна складала — 106,48 грн.
У магазинах «Novus» продають стегно куряче за 79,99 грн за 1 кг.
Куряче філе також впало в ціні, адже наразі воно коштує 153,93 грн/кг. У лютому вартість була більша на 7,29 грн, адже м’ясо продавали за 161,22 грн за 1 кг.
У магазинах «Varus» та «Auchan» можна придбати шашлик за 159,90 грн.
Свиний ошийок у березні українці можуть придбати за 217,62 грн/кг. У лютому ж ціна складала 227,20 грн, тобто на 9,58 грн дорожче.
Найвигідніше купувати ошийок у магазинах «Novus» за 184,99 грн/кг.
За матеріалами:
agroreview.com
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