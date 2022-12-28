Ціни на газ у 2023 році: постачальники оприлюднили тарифи на січень — Finance.ua
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Ціни на газ у 2023 році: постачальники оприлюднили тарифи на січень

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Ціни на газ у 2023 році: постачальники оприлюднили тарифи на січень
Ціни на газ у 2023 році: постачальники оприлюднили тарифи на січень
У січні 2023 року ціна газу для населення лишається стабільною порівняно з груднем 2022 року. У першому місяці нового року вартість «блакитного палива» для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,70 до 9,99 грн.
Про це пише ГазПравда.
Ціни на січень оприлюднили 9 компаній, що постачатимуть газ побутовим споживачам.
Найнижчі тарифи у компаній:
  • 7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;
  • 7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція — акційний тариф «Чорна п’ятниця», ціна газу в якому становить 7,699 грн за кубометр;
  • 7,96 грн за куб пропонує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
  • 7,98 грн за куб — «Прикарпат Енерго Трейд»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».
Ціна газу в ще чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
Інфографіка: ГазПравда
Інфографіка: ГазПравда
Близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Таким чином, населення захищене від стрімких коливань ціни на європейських ринках.
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Нагадаємо, що деякі з невеликих приватних постачальників мають низькі річні ціни на газ, але пропонують таку вартість лише «старим» споживачам. А новим потенційним клієнтам пропонується лише місячна ціна, що може виявитися суттєво вищою за річну. Перед підключенням до нового постачальника радимо ретельно вивчати та уточнювати умови та тарифні плани.
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За матеріалами:
Finance.ua
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