Цінові ножиці та загроза дефолтів: як війна змінює ринок нерухомості в Україні — Finance.ua

На багатьох українських забудовників незабаром очікують дефолти через подорожчання будівельних матеріалів, які до війни закуповувалися в росії та білорусі, та через здешевлення нерухомості.
Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.
За його словами, забудовники зараз перебувають у величезних «цінових ножицях» між серйозним подорожчанням будівельних матеріалів і необхідністю знижувати ціни на нерухомість.
«Збільшувати ціну забудовники не зможуть, тільки знижувати. Це призведе до величезної кількості точкових дефолтів деяких забудовників. Тому є певні ризики того, що цю нерухомість не добудують», — розповідає Олексій Кущ.
Що відбувається з валютним ринком України
У відповідь на повномасштабне вторгнення російських окупантів Національний банк України зафіксував обмінний курс, щоби вберегти країну від масового відтоку капіталу.
Як пояснив економіст Олексій Кущ, дії Національного банку збалансували валютний ринок і зафіксували ціну долара.
«Якби не зафіксували курс, якби Нацбанк не перекрив канали відтоку капіталів — зараз ми б побачили, як мільярди доларів виводяться через міжбанківський валютний ринок. І курс був би не 33 чи 34 грн в обмінниках, він був би 90 чи 100 грн», — сказав Кущ.
За словами експерта, наразі великий бізнес просто не має можливості виводити свої капітали з України.