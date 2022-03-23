Ціна на газ у Європі зросла на 10% на рішенні рф перевести оплату постачання газу на рублі — Finance.ua

Ціна на газ у Європі зросла на 10% на рішенні рф перевести оплату постачання газу на рублі

Вчора 19:49 — Енергетика

Спотова ціна газу в Європі зросла на 10% на оголошенні рішення росії перевести оплату експорту газу на рублі.

Водночас зростання відносно закриття попереднього дня склало понад 25%.

Після заяви президента росії володимира путіна про прийняте рішення зобов’язати покупців газу з недружніх країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях, ціна найближчого (квітневого) ф’ючерсу на біржі ICE Futures злетіла до $1359 за тисячу кубометрів із рівня приблизно $1240. На день раніше торги газом на спотовому ринку завершилися на рівні $1077.

Окрім новинного фону, на ціну газу в Європі впливає двократне падіння вироблення електроенергії, що спостерігається наразі, за рахунок вітру. Минулого тижня (з 14 до 20 березня) вітроелектростанції забезпечили в середньому 17% вироблення електроенергії у ЄС, у понеділок цей показник упав до 13,8%, а у вівторок — до 11,3%.

Далі на тижні очікується досить слабкий вітер, що скоротить вироблення електроенергії з відновлюваних джерел. Зниження цього показника є каталізатором зростання попиту на газ та ціни на нього.

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