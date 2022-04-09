"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня впав удвічі — Finance.ua

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня впав удвічі

Вчора 16:32 — Валюта

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня впав удвічі

Національний банк України на тижні з 4 до 8 квітня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів — на $211 млн, євро — на EUR84,9 млн, тижнем раніше «чистий» продаж становив $282,1 млн і EUR299,8 млн.

Згідно з інформацією НБУ, за цей тиждень він купив лише $11,5 млн і EUR5,5 млн, водночас продаж становив $222,5 млн і EUR90,3 млн.

Як повідомлялося, в перші півтора тижні після розпочатої росією 24 лютого війни, «чиста» купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і EUR20 млн, оскільки заборона на купівлю валюти тільки-но була запроваджена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Однак у наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу — збільшуватися. Водночас минулий тиждень став першим, коли тенденція зростання «чистого» продажу припинилася, і його обсяги навіть трохи знизилися порівняно з попереднім тижнем: до еквівалента $611,9 млн з $618,6 млн тижнем раніше, а цього тижня вони впали одразу вдвічі.

Загалом із початку року Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 778,8 млрд і EUR80,2 млн, а продав $4 млрд 501,9 млн і EUR1 млрд 82,7 млн, зокрема з початку війни купівля валюти становила $1 млрд 121,9 млн і EUR80,2 млн, а продаж $1 млрд 731,7 млн і EUR1 млрд 82,7 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, згідно з попередніми даними, становили $28 млрд 107,5 млн (в еквіваленті), що на 2% більше, ніж на початок березня ($27,538 млрд).

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