"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня склав $266,2 млн і EUR74,4 млн — Finance.ua
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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня склав $266,2 млн і EUR74,4 млн

Вчора 10:33Валюта
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Національний банк України на тижні з 7 до 12 березня продав $473,04 млн та купив $206,8 млн, йдеться у повідомленні на його сайті.
Згідно з повідомленням, окрім «чистого» продажу $266,2 млн НБУ також здійснив чистий продаж EUR74,4 млн: центробанк реалізував EUR91,55 млн і купив EUR17,17 млн.
Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої росією 24 лютого війни НБУ купив $843,3 млн і EUR37,5 млн і продав $144 млн і EUR17,5 млн, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був значно розширений.
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,698 млрд та EUR54,67 млн, а продав $3 млрд 387,24 млн та EUR109,05 млн.
Міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року, за даними НБУ, становили $27,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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