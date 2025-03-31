Чи зміниться мінімальна зарплата з квітня: що від неї залежить — Finance.ua

Чи зміниться мінімальна зарплата з квітня: що від неї залежить Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Чи зміниться мінімальна зарплата з квітня: що від неї залежить

Мінімальна зарплата на рік встановлюється в законі про державний бюджет. Це оплата за просту некваліфіковану роботу. На основі показника мінімальної зарплати в Україні розраховуються різні ставки та виплати.

Мінімальна зарплата в квітні 2025 року

Відповідно до закону України «Про державний бюджет» на 2025 рік, гарантована зарплата працівника має становити не менше:

8000 грн в місячному розмірі;

в місячному розмірі; 48 грн в годину — при погодинній роботі.

Цей рівень державної гарантії встановлений на весь 2025 рік і змінюватися не буде.

Якщо зарплата працівника менша за мінімальну, роботодавець повинен зробити доплату, щоб сума виплати відповідала встановленому законом мінімальному рівню. У випадку невиконання працівником місячної норми праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

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На які виплати працівникам впливає розмір мінімальної зарплати

Розмір мінімальної зарплати (далі — МЗП) використовують для розрахунку:

граничного розміру добових при відрядженні по Україні — 800 грн (0,1 МЗП);

компенсацій за шкоду здоров’ю — страхові виплати;

розрахунку оплати додаткових вихідних днів;

єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд — 22% від мінімалки;

суми лікарняних і декретних — не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок, тобто 160 тис. грн (20 МЗП); мінімальний розмір декретних на день — 262,81 грн;

штрафів за порушення трудового законодавства;

суми неоподатковуваного доходу у вигляду подарунків — 2000 грн (25% МЗП);

єдиного податку для ФОПів II групи — 1600 грн (20% МЗП);

граничного обсягу річного доходу для ФОПів-спрощенців I-III групи;

мінімального статутного капіталу компаній;

податкової соціальної пільги;

оподаткування доходів фізичних осіб від продажу нерухомості;

процедури банкрутства.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні не заплановане підвищення соціальних виплат і пенсій. Проте в березні відбулася щорічна індексація пенсій, під час якої більшості пенсіонерів виплати збільшили на 11,5%.

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Нагадаємо, з 1 січня 2022 року до 30 вересня 2022 року мінімальна зарплата становила 6500 грн, тобто не збільшувалася.

А от із 1 жовтня 2022 року до кінця 2022 року вона зросла на 200 гривень, її розмір становив 6700 гривень.

Таке значення протрималося до 31 грудня 2023 року, а вже з 1 січня 2024 року розмір мінімалки становив 7100 гривень.

Проте з 1 квітня 2024 року вона зросла до 8000 гривень.

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