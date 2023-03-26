Чи зміниться кількість працівників підприємств найближчим часом (опитування) — Finance.ua

Чи зміниться кількість працівників підприємств найближчим часом (опитування) Вчора 22:24 — Особисті фінанси

Чи зміниться кількість працівників підприємств найближчим часом (опитування)

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій випустив десяте Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за січень 2023 року.

Як показують результати дослідження, темпи скорочення зайнятості вже кілька місяців залишаються без істотних змін.

Індекс змін кількості працівників у лютому, як і в січні, становить −0,09. Частка опитаних респондентів, що повідомили про зменшення кількості співробітників, задіяних в усіх операціях підприємства, залишилась майже без змін та становить 11,9% (було 11,3%). Як і частка тих, хто вказав на їх збільшення, яка становить 1,4%, як і в січні. Частка тих, для кого нічого не змінилось, становить 86,7% (було 87,3%).

У регіональному розподілі найвищими єдиними вищими за нуль є показники Київської (0,12) та Чернігівської (0,06) областей. Найнижче значення мають Сумська (-0,42), Харківська (-0,45) області.

Як зміниться кількість працівників на підприємствах протягом трьох місяців

У майбутні три місяці підприємці не очікують змін показника кількості працівників.

Частка опитаних, які вважають, що кількість працівників на підприємстві зросте, становить 6,4%, а частка тих, хто очікує на скорочення кількості працівників, становить 4,2%. Частка тих, хто вважає, що нічого не зміниться, зменшилась із 91,0% до 89,4%.

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При цьому, показник великих підприємств є найвищим. Показник середніх та малих підприємств є приблизно однаковим. Значення мікропідприємств є найнижчим.

Значення індексу очікуваних змін кількості працівників суттєво залежить від регіону розташування підприємства. У регіональному розподілі найвищим показник очікувань зафіксовано для Київської, а також для Одеської та Запорізької областей. Найнижчим він є для Чернівецької та Сумської областей.

У галузевому розрізі найвищим індекс очікувань є для металообробки та харчової промисловості. Найнижчі показники мають виробництво будівельних матеріалів та хімічна промисловість.

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