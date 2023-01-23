Чи вистачить Україні грошей у 2023 році: прогноз Fitch — Finance.ua
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Чи вистачить Україні грошей у 2023 році: прогноз Fitch

Казна та Політика
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Чи вистачить Україні грошей у 2023 році: прогноз Fitch
Чи вистачить Україні грошей у 2023 році: прогноз Fitch
Міжнародна агенція Fitch Ratings очікує, що міжнародна допомога покриє фінансування дефіциту держбюджету України на 2023 рік. Подальші перспективи поки що не зрозумілі.
Про це сказано в повідомленні агентства.
Фінансування дефіциту у 2023 році, як і раніше, значною мірою залежить від передбаченої в бюджеті двосторонньої та багатосторонньої допомоги у розмірі 38 млрд доларів (порівняно з 32,8 млрд доларів, виділених у 2022 році). ЄС та США виділили 29 млрд доларів, і Fitch очікує, що мету на 2023 рік буде повністю досягнуто.
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За оцінкою Fitch, цілком імовірно, що Україна успішно завершить чотиримісячну моніторингову програму МВФ, узгоджену у грудні. Але залишається незрозумілим, чи схвалить МВФ нову кредитну програму без значно більшої передбачуваності щодо безпеки та пов’язаних із нею макроекономічних показників.
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Водночас фінансування не визначено після 2023 року.
«Зараз мало що відомо про джерела фінансування після закінчення цього року через ризики, пов’язані з потенційною втомою донорів, посиленням стресу в банківському секторі, що послаблює попит на внутрішній борг, та обмеженнями на використання фіскального фінансування НБУ, якщо інфляція залишиться високою та відновиться тиск зовнішнього фінансування», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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