Чи потрібно декларувати матеріальну допомогу, отриману під час війни — роз’яснення НАЗК Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Чи потрібно декларувати матеріальну допомогу, отриману під час війни — роз’яснення НАЗК

З набранням чинності Законом про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року стартувала кампанія декларування за 2021 та 2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

Тому на сайті НАЗК надали відповіді на найпоширеніші запитання щодо декларування.

Чи потрібно декларувати допомогу від міжнародних організацій та інших держав?

Незалежно від того, чи перебували ви на території України чи за кордоном у час, коли отримували цю допомогу, декларувати її не потрібно.

Якщо ви вже подали декларацію, в якій зазначено відомості про грошові виплати (матеріальну допомогу) від міжнародних організацій, іноземних держав, то це не потягне за собою юридичних наслідків. У декларації за наступний звітний період ви можете просто не зазначати такі виплати.

Водночас це стосується лише тих декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану.

Отже, якщо допомога виплачена за рахунок:

коштів іноземних держав (йдеться, зокрема, про виплати українцям, які виїхали за кордон унаслідок повномасштабного вторгнення рф), крім коштів, отриманих від рф;

міжнародних організацій (наприклад, за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, коштів ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні тощо), її не потрібно декларувати.

Чи треба декларувати грошову допомогу від України?

Таку допомогу треба декларувати.

Зокрема, це стосується грошової допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від держави, у тому числі за поданими через платформу «єДопомога» заявками. Також це може бути:

покриття витрат на проживання (допомога на проживання ВПО);

компенсація витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) ВПО;

грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється;

грошова допомога цивільному населенню деокупованих населених пунктів;

грошова допомога українцям, які втратили роботу через війну тощо.

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У декларації джерелом доходу таких коштів рекомендуємо вказувати Кабінет Міністрів України (заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ).

Як заповнити відомості про допомогу на проживання ВПО?

Під час внесення інформації, наприклад, про допомогу на проживання ВПО, до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендується:

у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Допомога на проживання ВПО»;

у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

у полі «Код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» обрати позначку «Не відомо»

у полі «Найменування юридичної особи» зазначити «Кабінет Міністрів України».

Декларуючи види допомоги, у полі «Зазначте, який саме» варто вказати саме той вид допомоги, який було отримано суб'єктом декларування / членом його сім'ї, наприклад — «Допомога єПідтримка», «Компенсація витрат, пов’язана з розміщенням ВПО», «Грошова допомога населенню, яке евакуюється» тощо.

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