Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку — Finance.ua

Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку Сьогодні 17:21 — Енергетика

Нещодавно віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю виданню Forbes заявив , що в Україні можуть з’явитися публічні точки Wi-Fi, які працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink.

За словами міністра, підконтрольне йому відомство вже працює над такою тестовою точкою, а далі піде масштабування. Тому який-не-який інтернет буде, але не всюди. Найімовірніший, що публічні точки Wi-Fi на Starlink облаштовуватимуть у великих містах в місцях, де буває багато людей.

Умовно на Говерлі зв’язку може й не бути. Хоча з ним були проблеми ще до повномасштабного вторгнення. Там легше зловити румунський чи польський зв’язок та опинитися в роумінгу — про це, до речі, одразу попереджають провідники ще до підйому на найвищу точку України.

Оператори мобільного зв’язку зі свого боку роблять усе, щоб сценарій повного беззв’язків’я не став реальністю. Ось, що там кажуть:

lifecell: Наша команда постійно намагається збільшувати кількість батарей на технологічних майданчиках. Встановлювати генератори, оперативно підвозити паливо для їхньої безперебійної роботи, щоб люди мали можливість виходити на зв’язок за будь-яких умов.

Також lifecell закликає міжнародну спільноту допомогти українським мобільним операторам під час війни та надати їм акумулятори та генератори для забезпечення функціонування мобільного зв’язку.

Київстар: Щодня 150 інженерів і техніків Київстару, а також наші підрядні організації об’їжджають базові станції, підключають їх до генераторів, якщо є така технічна можливість. Підвозять паливо для заправки генераторів.

Протягом тижня наші співробітники роблять 600-700 аварійних виїздів, щоб усунути складнощі зі зв’язком. Відтоді як ворог почав нищити енергетичну інфраструктуру України, кількість таких виїздів збільшилась удвічі. Однак, понад 90% мобільної мережі Київстар працює, не зважаючи на всі складнощі.

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